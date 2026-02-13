横須賀市の上地克明市長＝１２日、横須賀市役所横須賀市は１２日、総額３５０４億５４００万円の２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比０・３％増の１８０１億２千万円で、２年連続で過去最大となった。歳入は、市税が１・４％増え６３２億３５００万円で１０年度以来の６３０億円台に達した。市民税２７５億６千万円のうち、個人税は賃上げによる所得増で５・６％増の一方、法人税は製造業の税収が見込めず１