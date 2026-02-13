巨人の育成・中田歩夢内野手（２１）が休養日明けの１４日から捕手に挑戦することが１２日、分かった。この日のノックでは遊撃の位置で軽快なボールさばきを見せ「肩に自信はありますけど、野手と捕手のスローイングはまた別だと思う。（不測の事態があった際に）穴を埋めれるように幅を広げたい」と、新たな挑戦へ意欲を語った。会田有志３軍監督は「肩もいいですし、付加価値を高めるんだったら、キャッチャー」と、遠投１２