NY株式12日（NY時間15:07）（日本時間05:07） ダウ平均49783.95（-337.45-0.67%） ナスダック22698.71（-367.76-1.59%） CME日経平均先物57075（大証終比：-365-0.64%） 欧州株式12日終値 英FT100 10402.44（-69.67-0.67%） 独DAX 24852.69（-3.46-0.01%） 仏CAC40 8340.56（+27.32+0.33%） 米国債利回り 2年債 3.466（-0.044） 10年債 4.106（-0.067） 30年債 4.732