NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4948.40（-150.10-2.94%） 金４月限は急反落。時間外取引は、中国の春節を控えてポジション調整の売りなどが出て軟調となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、株安を受けてリスク回避の動きが広がると、金もテクニカル要因の売りが出て急落した。 MINKABU PRESS