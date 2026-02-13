小野光希 PHOTO:Getty Images ＜2026年2月12日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 ＠リビーニョ・スノーパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間12日、スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、小野光希（21＝バートン）が銅メダルに輝いた。 2022年北京大会冨田せなの銅メダルに続いて2大会連続で日本勢がメダル