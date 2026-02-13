元巨人投手の槙原寛己氏（６２）が１２日、２０２６年のＢＣリーグ正式加盟を目指す新球団「東京レジデンシャル」のチーフ・コミュニケーション・オフィサー（ＣＣＯ）の就任会見に出席した。古巣と同じ東京が拠点の球団。「ぜひジャイアンツさんに伺い、何か東京を盛り上げるものを提案してやっていけたら」と“東京盛り上げ構想”を誓った。さらに「補強のやり方は貫きながらも、自前のドラフトで取った選手を育てていく、こ