「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（１２日、宜野湾）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が１２日、ＷＢＣ日本代表合宿に合流するため、宜野湾キャンプを一足早く打ち上げた。２大会連続での出場となるが、今回は世界一を知る者として、そして主力としてけん引する立場。「前回はスタメンで出られないことが多かったですけど、今回は何か得られるような選手になりたいと思います」と意気込んだ。主軸を任されるのはもちろん、二塁のレギ