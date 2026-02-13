スイス・ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所本部【ミラノ共同】スポーツ仲裁裁判所（CAS）は12日、フィギュアスケートのエストニア人男性コーチが国際スケート連盟（ISU）から受けた資格停止処分の取り消しを求めた申し立てを棄却したと発表した。元教え子が心身の虐待被害を主張し、ISUは調査終了までの暫定処分を決定。コーチは不服とし、指導するリトアニア女子選手が出場するミラノ・コルティナ冬季五輪参加を求めていた。