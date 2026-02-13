視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©ABCテレビ エース探偵が調査した『朝起きると必ずパンツを脱いでいる』は、兵庫県の男性（20）から。僕は寝ると必ずパンツを脱ぐ。１週間のうち、７日は脱ぐ。ズボンとパンツをはい