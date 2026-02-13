日本時間１３日未明に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子ハーフパイプ決勝で、韓国の１７歳、チェ・ガオンが金メダルを獲得した。１回目の演技で転倒し、一時は棄権したと思われたが、最後の３回目に不屈の演技を披露し、逆転で頂点に立った。（デジタル編集部）チェはソウル出身。今季のワールドカップ（Ｗ杯）で３勝し、Ｗ杯ランキング１位で初の五輪に乗り込んだ。ただ、１回目の試技、高いエアの