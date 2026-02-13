■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード女子ハーフパイプ決勝（日本時間13日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙うスノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、2022年北京五輪9位の小野光希（21、バートン）が、85.00点で悲願の銅メダルを獲得した。16歳の清水さら（TOKIOインカラミ）は表彰台に1点届かず、84.00