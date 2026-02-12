アパレルパターン制作を行う会社PATTERN LABOが、ヴィンテージウェアを解体・考察する展示会「服ヲ掘ル vol.5」を恵比寿west gelleryで開催する。会期は2月20日から22日まで。【画像をもっと見る】第5回となる同プロジェクトは、ヴィンテージウェアを解体して構造を分析し、当時の製作背景や思想、パターンの整合性を読み解いていく展示会。通常は見えない縫製や仕様などのディテールを可視化し、各工程に込められた意図の解明