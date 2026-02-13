ABNアムロ・オープン大会期間：2026年2月9日～2026年2月15日開催地：オランダ ロッテルダムコート：ハード（室内）結果：[ハマド メジェドビッチ] 0 - 2 [フェリックス オジェ アリアシム] 試合の詳細データはこちら≫ ABNアムロ・オープン第4日がオランダ ロッテルダムで行われ、男子シングルス2回戦で、ハマド メジェドビッチと第2シードのフェリックス オジェ アリアシムが対戦