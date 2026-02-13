ビートたけし（79）が12日、東京・浅草で若手芸人を発掘する「江戸まちたいとう芸楽祭ビートたけし杯」の審査員を務めた。会場には急きょビートきよし（76）も駆けつけ審査員を務めた。「ツービート」の2人が舞台上にそろうと、客席は大歓声。たけしが「お前は、詐欺ばっかりして。今も人工透析詐欺だろ。お前との漫才じゃなきゃ、もっと早く売れた」などと畳みかけるようにイジって笑わせた。大会はスパイシーガーリックが