ロッテは13日から糸満市でスタートする2次キャンプに向けて沖縄入り。サブロー監督は今春初の対外試合となる14日のDeNA戦（宜野湾）の先発投手に高卒3年目の木村を指名した。昨季は抑えや先発も任されるなど22試合で3勝2敗1セーブ5ホールド。開幕ローテーション入りを目指す右腕に「余裕こかずに必死でやってほしい」と期待を込めた。