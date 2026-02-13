■窪田製薬ＨＤ 305円(+80円、+35.6％) ストップ高 窪田製薬ホールディングス [東証Ｇ]がストップ高。連日の昨年来高値更新となった。10日の取引終了後に、予想を非開示としていた25年12月期業績について、売上高2100万円（前の期比22.2％減）、営業損益8億7700万円の赤字（前の期13億4500万円の赤字）、最終損益6億5900万円の赤字（同13億3300万円の赤字）になったようだと発表しており、赤字幅縮小を好感した買