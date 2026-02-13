■オープンＨ 11,045円(+1,500円、+15.7％) ストップ高 オープンハウスグループ [東証Ｐ]がストップ高。10日の取引終了後、26年9月期の連結業績予想について、営業利益を1700億円から1745億円（前期比19.6％増）へ、純利益を1120億円から1155億円（同14.7％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各94円の年188円から中間・期末各100円の年200円に引き上げたことが好感された。売上高は1兆4