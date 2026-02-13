17日から始まるフィギュア女子の公式練習が12日に行われ、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が現地入り後初めて本番リンクで調整。大技トリプルアクセル（3回転半）を計3度着氷し、好調ぶりを示した。当時19歳で10年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さん（35）を超え、日本勢最年少での大技成功で表彰台を目指す。千葉百音（20＝木下グループ）も汗を流し、1月の四大陸選手権から復調を印象づけた。中井が初の本番リンクで躍