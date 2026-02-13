◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 (大会7日目/現地12日)スノーボード女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希選手が、ともに切磋琢磨するライバルの海外選手を思いやる姿を見せました。決勝の3回目に臨んだ12人のトップライダーたち。そのなかで小野選手は1回目で出した85.00点がベストとなり、2位で残るライダーの試技が終えるのを待つ状況となりました。そして雪が降る厳しい