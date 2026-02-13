17日から始まるフィギュア女子の公式練習が12日に行われ、千葉百音（20＝木下グループ）が、1月の四大陸選手権から復調を印象づけた。千葉はSP曲をジャンプノーミスで通すなど復調の気配を感じさせた。「自信を持って滑れるいい氷。とてもいい感覚でジャンプを確認できた」と手応えを語った。1月の四大陸選手権では日本勢最下位の3位。ジャンプが安定せず不完全燃焼に終わった。「正直、かなり心配になるときもあった」と