「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）右脚の肉離れで別メニュー調整が続く、阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１２日、初めて宜野座のメイングラウンドで練習を行った。初の屋外ロングティーでは豪快なスイングを見せ、虎党を沸かせた。「良い。期待できる」デイリースポーツ評論家の藤田平氏も絶賛。「印象としては森下」と称えた。◇◇良い。期待できる。ドラフト１位・立石のロングティ