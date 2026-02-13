「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝が１２日、ライブＢＰに登板。今キャンプ初の打者との対戦で「しっかり（ストライク）ゾーンに投げられるように考えて、いい感覚で投げられました」と納得の登板になった。身長２０３センチの大男が、メイングラウンドのマウンドに立った。この日は打者６人と対峙（たいじ）。ヒット性の当たりも許したが、最速は