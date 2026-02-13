◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日フリースタイルスキー 男子モーグル決勝（2026年2月12日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）フリースタイルスキー男子モーグルで、日本モーグル界2人目となる2大会連続のメダルを獲得した堀島行真（28＝トヨタ自動車）。その快挙は、19年から支え続けてきた理学療法士の瀬戸口淳氏（47＝運動器ケアしまだ病院）の存在なくしては成し得なかった。「彼がどのくらい信頼してく