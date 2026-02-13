サンライズジパングは5番目の抽選順で1番枠に決まった。前川師は「後ろから行く馬なので枠はあまり気にしていない。外枠で外々を回るような形になるよりはいいと思います」と前向きに捉える。追い切り翌日の木曜朝は乗り運動で体を動かして、ゲートの確認。「今のところ疲れもなく、体はパツンとした感じがあります」と順調さをアピールしていた。