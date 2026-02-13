◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日フリースタイルスキー 男子モーグル決勝（2026年2月12日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）フリースタイルスキー男子モーグルの決勝は12日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパークで行われ、堀島行真（28＝トヨタ自動車）が前回北京大会に続いて銅メダルを獲得した。モーグル日本勢の2大会連続表彰台は女子で98年長野大会を制し、02年ソルトレークシティー大会3位の里谷多