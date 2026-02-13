1着賞金1000万ドル（約15億6000万円）の「第7回サウジC」の枠順抽選会が日本時間12日深夜、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われ、断然1番人気が予想される日本馬フォーエバーヤングは6番枠に決定した。矢作師は「枠順がどうこうというレベルの馬ではない」とキッパリ。明日に迫った本番に向けて、自信をのぞかせた。当レースはJRAが馬券を発売する。現地時間11日の午後7時から枠順抽選会が始まった。抽選は有馬記念と同様