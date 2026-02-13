タレントのビートたけし（７９）が１２日、東京・浅草の東洋館で行われたお笑い大会「たけしが認めた若手芸人ビートたけし杯『お笑い日本一』」に名誉顧問として出席。開幕で「きよしさんが楽屋に来た」と明かしてビートきよし（７６）を壇上に呼びよせ、突如「ツービート」の共演が実現した。きよしは「いいね、こうやってたまには（舞台）立って。今度スケジュールを教えてくれよ」とコンビそろっての舞台にしみじみ。一方