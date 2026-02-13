15日から始まるペアの公式練習が本番リンクで行われ、三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が団体表彰式で起きた刃こぼれ事案について言及した。スペア靴で表彰台に乗った木原は「万一のために替えていた」と説明し「璃来ちゃんも大丈夫です。全く問題ない」と強調。2人ともスペア靴を履いており、影響は受けなかった。この日の練習でSP曲をノーミスで通すなど絶好調を維持している様子だった。