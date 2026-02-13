【ワシントン共同】ロイター通信は12日、トランプ米大統領が19日に予定するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」の初会合で、ガザ復興計画の一部として数十億ドル（数千億円）規模の基金設立を発表する方針だと伝えた。