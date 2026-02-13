ベネズエラのロドリゲス暫定大統領（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は首都カラカスで米NBCニュースのインタビューに応じ、「米国から招待を受けている」と明らかにした上で「（米国との）協力関係を確立し、前進させることができた際に行くことを考えている」と述べ、早期訪米に慎重な姿勢を示した。NBCが12日報じた。暫定大統領に就任後、米メディアのインタビューを受けるのは初めて。