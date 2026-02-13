【競馬人生劇場・平松さとし】「またサウジアラビアに戻って来られて良かったです。それもサウジカップに使えるなんて…」遠く離れた中東・サウジアラビアでそう語ったのは前川恭子調教師だ。24年、調教師試験に合格し、JRA初の女性調教師となった。開業までの1年余りの技術調教師期間中は、矢作芳人厩舎で学んだ。「矢作先生の下で、ヨーロッパやアメリカなど、さまざまな国で研修させていただきました」。その中にはサウジ