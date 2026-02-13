「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）大きな体を揺らして、軽快な動きで打球をさばいた。阪神のキャム・ディベイニー内野手（２８）は１２日、外国人選手としては異例となる早出特守に参加し、課題克服を誓った。藤川監督も見守る中、約３０分のノックを受けた。田中内野守備走塁コーチも時折助言を送り、助っ人も必死に耳を傾けた。「捕球の形をイチからやっていこうと。田中コーチとどういう形で捕りに行くのがベストな