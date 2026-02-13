ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で思わぬスキャンダルが発生した。海外代表チームの監督が飲酒問題により強制送還を命じられたという。ドイツのスキージャンプ専門サイト「Skispringen.com」が報じている。「五輪で飲酒騒動：フィンランド・ヘッドコーチ（HC）のイゴール・メドベドが帰国させられる」驚きの見出しで報じられた記事によると、フィンランドスキージャンプ代表チームに持ち上がった話だという。「