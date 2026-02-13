スノーボード女子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われた。韓国の17歳チェ・ガオンが1回目のランで転倒。しばらく動けなかった。その後は自力で移動したが、会場は騒然。競技継続が危ぶまれたが、3本目で魂のランを披露。90.25点を叩き出し、大逆転の金メダルで涙した。8番手で試技したチェ・ガオン。着地でボードが引っ掛かり、バランスを崩して頭から転