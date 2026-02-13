宮崎の１軍キャンプは４２人中、ルーキー６人を含めて１４人が新戦力となった中で競争も激化したが、それぞれが順調な姿を見せた。期待の若手の躍動も目立った。野手でいえば、中山と石塚だ。中山は目に見えて打球の強さが一段と増した。昨年も相当の成長を感じたが、そこからさらに、という印象だ。昨年から強く引っ張れるシーンが増えていたが、今年はその強い打球が中堅、左中間へと広角に広がってきた。本人ももちろんこの