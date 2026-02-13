◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは２戦目で同８位のデンマークと対戦。第８エンド（Ｅ）を終わって６−６の同点となった。前半第５Ｅを終了し、３−４と１点差。しかし、後半スタートの第６Ｅで、サードの小野寺佳歩が、自身の投げたストーン（石）が、どこにも当たらず、抜けてしまうミス