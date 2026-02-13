【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は12日、イランでの反政府デモ弾圧を受け、トランプ米政権が米宇宙企業スペースXの衛星通信サービス「スターリンク」端末約6千台をイラン国内に密輸したと報じた。デモ発生時にインターネットの大規模な通信規制が敷かれたため、通信面で反体制派の活動を支援する狙いがある。同紙によると、米国がイラン国内にスターリンク端末を直接送り込んだのは初めて。国務省