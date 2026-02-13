世界のYAHAGIが国内外でVリレーなるか。フォーエバーヤング出走のサウジC（日本時間15日午前2時40分）から約13時間後、京都記念にリビアングラスを送り出す。昨年は同レースで6番人気2着。遠く離れたサウジアラビアからの吉報を待ちつつ、自身は待望の重賞初制覇を狙う。担当の甲斐助手は「何とか勝ちたいですね。頑張りますよ」と意気込んだ。昨年2着に奮闘してからの5走は馬券に絡めなかったが、前走日経新春杯が9番人気3着