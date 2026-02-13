IOCから失格を命じられ、改めてヘルメットを片手に自身の考えを語ったヘラスケビッチ(C)Getty Images下された決定に怒りを口にした。現地時間2月11日、国際オリンピック委員会（IOC）は、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケルトン男子ウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチを失格処分とした。同選手は、ロシアの母国に対する侵攻で命を落とした同胞選手たちの顔を描いたヘルメットを着用して大会に参加。これが「選手の