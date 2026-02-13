歌手の青山新（25）が12日、都内で新曲「十三ヶ月」（18日発売）の発売記念として初のチョコレート作りに挑戦した。バレンタインデーを控え、同曲の作詞を担当した麻こよみ氏（71）に渡すため同じ千葉県浦安市出身でお菓子作りが得意なタレント吉木りさ（38）から手ほどきを受けた。吉木から「手際が良い」と褒められ、青山は「渡した時の表情を想像して作るのは楽しい」とニッコリ。手渡された麻氏は「120点！」と絶賛した。