女子ハーフパイプ決勝技を決める小野光希＝リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日の12日、スノーボード女子ハーフパイプ（HP）で小野光希（21）＝バートン＝が銅メダルを獲得した。この種目で日本勢は前回北京五輪3位の冨田せな（26）＝宇佐美SC＝との2大会連続表彰台となった。埼玉県出身。2023年と昨年の世界選手権で3位に入った。ワールドカップ（W杯）では通算7勝、23〜24年シーズンまで種目