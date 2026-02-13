衆院選の街頭演説の情報が掲載された「ガイセンNOW」の画面自民党が圧勝した衆院選で、政党や候補陣営がそれぞれに交流サイト（SNS）などで発信する街頭演説の情報をまとめたウェブサイト「ガイセンNOW」が、若者を中心に好評を博した。制作したのは東京都内の大学生。「政治家を知る重要な機会である演説に足を運んでほしい」との願いを込めた。慶応大2年市村優成さん（20）は、東京都議選、参院選と続く「選挙の夏」を見据え