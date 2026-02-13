ホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（２６）が１２日（日本時間１３日）にキャンプ地で元気な姿を見せた。８日（日本時間９日）からキャンプ地の米アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレーニングを開始した村上。この日、球団公式インスタグラムで「ムネから朝のごあいさつ」と記され、手でピースサインを作り、笑顔で施設入りする村上の姿をアップした。この投稿には「めっちゃかわいい！」「未来のルーキー・