▼ハッピーマンCWコース6F84秒4〜1F12秒5（寺島師）以前はがむしゃらに走るところがあったが、こちらの指示待ちをして最後、肩ムチにも反応してくれた。いい意味でズブさが出てきて東京コースもいいのでは。▼ラムジェット坂路4F53秒7〜1F12秒4（佐々木師）体つきも動きもいいし完成されてきた感じ。じわじわ伸びる脚質からも東京マイルはベスト。逆転できないことはないと思う。