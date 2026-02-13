期待を抱かせる大飛球を連発した。屋外フリー打撃では39スイングで柵越えは13本。打球がフェンスオーバーする度にスタンドから拍手が起こった。「ファンを意識して打撃練習？それはないですけど」。最後は圧巻の6連発締め。3月のWBC出場へ向けて調整を進める阪神・佐藤輝が、ひと足先に春季沖縄キャンプを打ち上げた。「しっかり動けたんでね。良かったと思います」力感のない振りから広角へ特大の当たりを飛ばした。キャン