日本代表として一緒に戦うはずだった石井がけがで出場辞退を余儀なくされた。阪神・森下は石井を気づかい、慎重に言葉を選びながら世界一への決意を示した。「大智（石井）さんも、WBCに出るために準備をしてきた。大智さんの分と、タイガースを背負って世界一へ向けて頑張りたい」。仲間に吉報を届けるためにも、本戦で大暴れするつもりだ。森下自身もケガに気をつけ、万全の状態でチームに帰ることが絶対条件。藤川監督から