待ちわびた瞬間に宜野座の虎党が沸いた。右脚の肉離れで今キャンプ別メニュー調整を続けているドラフト1位・立石（創価大）が初めて宜野座のメイン球場で打撃練習を行った。午前はブルペンで伊原の投球時に右打席に立ち13球目慣らし。スタンドの拍手とともにランチ後に姿を見せると、フリー打撃のローテーションには入らなかったものの、ロングティーでは28スイングで2度の6連発を含む19発。圧巻の柵越えショーを披露した。直