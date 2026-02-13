沖縄・宜野座で春季キャンプを張る阪神は12日、石井大智投手（28）が大阪府内の病院で「左アキレス腱の損傷」と診断され、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場辞退を日本野球機構（NPB）に申し入れたと発表した。全治は非公表。石井は11日の紅白戦で負傷し、この日帰阪した。シーズン開幕も絶望で長期離脱の見通し。悲報を耳にした藤川球児監督（45）は、選手生命すら危ぶまれる大ケガにショックを受け、人