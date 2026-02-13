長期離脱の見通しとなった阪神・石井の穴は、ブルペン全員でカバーする。昨季は50試合連続無失点のプロ野球新記録を樹立する活躍でリーグ制覇に貢献した右腕を襲った悲劇。同じく右のリリーフとしてチームを支えてきた湯浅は力強く言った。「岩崎さんも言っていますけど、ブルペンはチーム。みんなも同じことを思っていると思う。やれることをやりたい」代役候補の筆頭は左腕の岩崎や新外国人モレッタら。具志川組で調整を続