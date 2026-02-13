阪神の谷端がラグズデール、桐敷との実戦形式の打撃練習で持ち前のパンチ力を発揮した。長身右腕の角度にも対応して、ボールをしっかり見極めると、桐敷とは3打席で安打性2本。中前打に中越え打と左キラーの打撃をアピールした。「タイミング自体悪くないし、自分の間で打てている。外国人の150キロを超える球も見られたのは良かった」と収穫を挙げた。宜野座に加わった同期でドラ1・立石の存在も「グラウンドでは負けたくない」